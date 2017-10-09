 FABRI'YE TALİP VAR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    FABRI'YE TALİP VAR

    FABRI'YE TALİP VAR
    Beşiktaş'ta gösterdiği performans 'ye La Liga kapılarını açtı… Birinci kalecisi sakatlanan Eibar'ın devre arasına kadar Dmitrovic ile götüreceği ama ocak ayında bir kaleci alacağı iddia edildi. Radio Marca, Eibar'ın adaylarından birisinin de Fabri olduğunu ve Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Fabricio'nun bu dönüşe ne cevap vereceğinin merak konusu olduğunu bildirdi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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