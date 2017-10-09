 DERBi KARTAL’IN – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    DERBi KARTAL’IN

    DERBi KARTAL’IN

    SJ, Süper Ligi ilk hafta maçında rakibini son periyottaki etkili oyunuyla devirdi. Çekişmeli geçen mücadelede Sertaç Şanlı 20 sayı ile yıldızlaştı

    BEŞİKTAŞ Sompo Japan, Tahincioğlu Süper Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor'u 71-82 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, arka arkaya sayılarılarıyla 11-2'lik skorla 9 sayılık farka ulaştı. Sertaç Şanlı ve Diebler'in sayılarıyla farkı 2'ye indiren Beşiktaş SJ, son saniyede Weems'in attığı basketle ilk çeyreği 28-28 beraberlikle tamamladı. İkinci periyodun başında Brito, Sertaç ve Strawberry ile skor üreten siyah-beyazlılar, 17. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı (39-33). Trabzonspor, Zubcic, Alper Saruhan ve Eldridge ile farkı indirmeye çalışsa da Kartal, boyalı alanda etkili olunca devre arasına 41-38 önde girdi. , ikinci yarının ilk dakikalarında da skor üstünlüğünü korumaya çalıştı. Trabzonspor; Heslip, Eldridge ve Green ile skor üretip üçüncü periyodu 61-61 eşitlikle bitirdi. Son çeyrekte Weems, Diebler ve Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Beşiktaş, karşılaşmayı 82-71 kazandı.

    BEŞİKTAŞ Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Sarıca, "Sezon başında deplasmanda kazanmak önemli. Tehlikeli bir takıma karşı oynadık. İlk periyot hariç savunmayı oturttuk. Maçı kırmayı başardık. Clark'ın sakat olduğu Kenan'ın hazır olmadığı maçta kazanmasını bildik. Tam takım olmaya ihtiyacımız var. Ligin başındayız. Geliştireceğimiz kısımlar var. Takımı kutluyorum. Rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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