DERBi KARTAL’IN
Beşiktaş SJ, Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında rakibini son periyottaki etkili oyunuyla devirdi. Çekişmeli geçen mücadelede Sertaç Şanlı 20 sayı ile yıldızlaştı
BEŞİKTAŞ Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Sarıca, "Sezon başında deplasmanda kazanmak önemli. Tehlikeli bir takıma karşı oynadık. İlk periyot hariç savunmayı oturttuk. Maçı kırmayı başardık. Clark'ın sakat olduğu Kenan'ın hazır olmadığı maçta kazanmasını bildik. Tam takım olmaya ihtiyacımız var. Ligin başındayız. Geliştireceğimiz kısımlar var. Takımı kutluyorum. Rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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