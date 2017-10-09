BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ OZZİE KARARI!
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup ile ilgili flaş karar aldı.
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'un geleceği netlik kazanmaya başladı..
İddiaya göre; 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi ocak ayındaki transfer döneminde uzatılacak.
3 YILLIĞINA YENİDEN ANLAŞACAK
25 yaşındaki yıldız futbolcunun, ocak ayına gelindiğinde başka bir kulübe sezon sonunda bedava gitme ihtimali bulunuyor. Ancak Oğuzhan, kendisini yetiştiren ve bugünlere gelmesini sağlayan Beşiktaş'a para kazandırmadan Avrupa'ya gitmeyi kesinlikle düşünmüyor. Başkan Fikret Orman ile baba-oğul ilişkisine sahip olan Ozzie, ocak ayında 3 yıllık bir sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Şenol Güneş'in de saha içindeki en büyük kozlarından biri olan Oğuzhan, milli takımda da ilk 11'de oynamaya başladı. Güneş'in de bırakmaya pek yanaşmadığı Oğuzhan, Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif bekliyor.
ATLETİCO MADRİD VE ROMA TAKİPTE
Beşiktaş'tan yıllık 1.4 milyon euro garanti ücret kazanan Oğuzhan'ın maaşı yeni sözleşmeyle 2 milyon 250 bin euro'ya yükseltilecek. Sezon sonunda İspanya'dan Atletico Madrid ile İtalya'dan Roma kulüplerinden teklif bekleyen Oğuzhan, bu takımlardan da aynı miktarda bir garanti ücret talep edebilecek. Beşiktaş'ın 20 milyon euro bonservis bedeli biçtiği Oğuzhan için bu miktara yakın bir fiyat verildiği takdirde de kolaylık sağlanacak. Ozzie'ye istenen teklif gelmezse bile zaten mutlu olduğu kulübünde 3 yıl daha forma giymiş olacak.
Beşiktaş'a 2012 yazında gelen ve 190 resmi müsabakaya çıkarak kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan, siyah-beyazlılar'ın 10 numaralı formasını da bu sezon sırtına geçirdi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş'ı artık evi gibi gördüğünü söyleyen Ozzie, Avrupa'da futbol oynamak istediğini ancak 'Keşke' dememek için akıllı bir adım atacağını söylemişti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:56
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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