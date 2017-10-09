ATIBA'DAN ASENA ATALAY'A VETO
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba'dan Asena Atalay'a veto...
Kanadalı yıldız oyuncu Atiba, Maslak'ta oturduğu sitede Asena Atalay'ın babasına ait lokantası bulunuyor. Sık sık babasını ziyarete gelen Asena Atalay, burada Atiba'nın eşi Sara ile tanıştı. Bu durumdan rahatsız olan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha eşini Asena Atalay konusunda uyardığı iddia edildi. Oğulları Noah ile Çınar'ın arkadaşlık kurması nedeniyle Asena Atalay, Sara'yı sık sık ziyaret etmesi üzerine Atiba rahatsızlık duyduğunu eşine iletti.
Atiba eşine, "Caner ile Asena mahkemelik. Onunla görüşmemelisin. Caner öğrenirse arkadaşlığımız bozulur" uyarısında bulunduğu iddia edildi. Bu olay üzerine Sara Hutchinson'ın, Asena Atalay ile arkadaşlığını sonlandırdığı belirtildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:47
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YİNE YENİDEN ABOUBAKAR
Toplam 12
Yorum
net o dediğin önceden olurdu ama şimdi adam kendini gösterdi portoda gollerine devam ediyor şimdi tanındı imzalamaz
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'Güneş' enerjisi
Toplam 1
Yorum
Nirvana Canerde form düşüklüğü var . Kimse farkında değil .
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Tudor'a milli teklif
Toplam 2
Yorum
***** TUDORU Elden kaçırmadan 3 1 sözleşme yapılmalı. böyle başarılı takımı toplamış 0 dan yaratmış takıma ruh katmış adamı rahat bırakmazlar...
ATIBA'DAN ASENA ATALAY'A VETO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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