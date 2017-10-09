Atıba'dan Aasena Atalay'a veto

Kanadalı yıldız oyuncu Atiba, Maslak'ta oturduğu sitede Asena Atalay'ın babasına ait lokantası bulunuyor. Sık sık babasını ziyarete gelen Asena Atalay, burada Atiba'nın eşi Sara ile tanıştı. Bu durumdan rahatsız olan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha eşini Asena Atalay konusunda uyardığı iddia edildi. Oğulları Noah ile Çınar'ın arkadaşlık kurması nedeniyle Asena Atalay, Sara'yı sık sık ziyaret etmesi üzerine Atiba rahatsızlık duyduğunu eşine iletti.

Atiba eşine, "Caner ile Asena mahkemelik. Onunla görüşmemelisin. Caner öğrenirse arkadaşlığımız bozulur" uyarısında bulunduğu iddia edildi. Bu olay üzerine Sara Hutchinson'ın, Asena Atalay ile arkadaşlığını sonlandırdığı belirtildi.