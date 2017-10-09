Atıba'dan Aasena Atalay'a veto
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Atiba'dan Asena Atalay'a veto...
Kanadalı yıldız oyuncu Atiba, Maslak'ta oturduğu sitede Asena Atalay'ın babasına ait lokantası bulunuyor. Sık sık babasını ziyarete gelen Asena Atalay, burada Atiba'nın eşi Sara ile tanıştı. Bu durumdan rahatsız olan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha eşini Asena Atalay konusunda uyardığı iddia edildi. Oğulları Noah ile Çınar'ın arkadaşlık kurması nedeniyle Asena Atalay, Sara'yı sık sık ziyaret etmesi üzerine Atiba rahatsızlık duyduğunu eşine iletti.
Atiba eşine, "Caner ile Asena mahkemelik. Onunla görüşmemelisin. Caner öğrenirse arkadaşlığımız bozulur" uyarısında bulunduğu iddia edildi. Bu olay üzerine Sara Hutchinson'ın, Asena Atalay ile arkadaşlığını sonlandırdığı belirtildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
-
GEMİLERİ YAKTI
Toplam 8
Yorum
okuyucu şurda yorum yapanlar futbolcuklukdan anlamazlar ama bağnaz bağnaz yorumlar yaparlar adam oynamak ısdıyor ama yedek olarak deyıl anlayan yok
-
Paralar havaya uçtu
Toplam 4
Yorum
okuyucu Bir oyuncuyu yokları oynamasının en buyuk sebebı Tarafdardır bunu unutmayın desdek olmassanız sonucu kotu olur kazandıgı para hakkıdır !
-
F.BAHÇE'NİN YILDIZI BUNALIMA GİRDİ!
Toplam 14
Yorum
Haydar Getirilmeden BAS BAS bağırdık bundan bi cacık olmaz diye. Guiza, RVP den sonra FB deki boş kalan kadro için alınmış.
Atıba'dan Aasena Atalay'a veto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.