ALTYAPILAR TALISCA DOLU

Orman'ın Brezilya'da izlediği isimler hakkında Güneş'le bir toplantı yaptığı bildirildi. Orman'ın ikili zirvede "Talisca gibileri, Avrupa'ya gitmeden önce bulmalıyız" dediği, Güneş'in ise "Türkiye yetenekli oyuncu açısından cennet. Alt yaş grupları Talisca'lar dolu. Oraları tarasak bize yeter" diyerek alt yapıya dikkat çektiği kaydedildi.