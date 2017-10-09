 ALTYAPILAR TALISCA DOLU – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ALTYAPILAR TALISCA DOLU

    ALTYAPILAR TALISCA DOLU
    Orman'ın Brezilya'da izlediği isimler hakkında Güneş'le bir toplantı yaptığı bildirildi. Orman'ın ikili zirvede "Talisca gibileri, Avrupa'ya gitmeden önce bulmalıyız" dediği, Güneş'in ise "Türkiye yetenekli oyuncu açısından cennet. Alt yaş grupları Talisca'lar dolu. Oraları tarasak bize yeter" diyerek alt yapıya dikkat çektiği kaydedildi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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