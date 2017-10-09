 "ALO BAŞKAN, BEN HAZIRIM!" – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    "ALO BAŞKAN, BEN HAZIRIM!"

    "ALO BAŞKAN, BEN HAZIRIM!"

    Başkan, Cenk’in ocak ayında ayrılma ihtimaline karşı Pierre ’ın menajerlerine teklif yapıp beklemeye başladı. Çok geçmeden telefona sarılan golcü, kararını bildirdi

    Geçtiğimiz günlerde ani bir Brezilya seyahati gerçekleştiren başkan Fikret Orman'ın samba diyarında yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Oyuncu izlemek için gittiği Brezilya'da planda olmayan bir kontak kuran başkanın sürpriz bir şekilde Pierre görüşmesi yaptığı kaydedildi. Gelen haberlere göre başkan, burada Galatasaraylı Belhanda'nın da menajerliğini yapan World Football şirketi yetkilileriyle 31 yaşındaki forvetin şartlarını görüşmek için masaya oturdu.

    Yönetici Metin Albayrak ile birlikte menajerlerle sıkı bir pazarlığa giren Orman, Meksika ekibi Tigres'te forma giyen oyuncuya iletilmek üzere teklifini yapıp beklemeye başladı. Ve çok geçmeden beklenen cevap geldi...

    'TİGRES'İ İKNA ETTİM'
    Sezon başında da Beşiktaş'ın gündemini sıkça meşgul eden, hatta gelmek istemesine rağmen Tigres'in işi yokuşa sürmesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediği Gignac, kulübünü ikna ettiğini ve devre arasında Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğunu bildirdi. Menajerler de dün siyah-beyazlı yönetimi arayarak oyuncunun cevabını iletti.

    Karşı tarafla yaptığı görüşme sırasında bu transferin ancak Cenk Tosun'un ayrılması durumunda mümkün olacağını söyleyen Beşiktaş'ın 1 numarası, böylece işi şimdiden sağlama aldı. Attığı gollerle piyasa değeri son 2 ayda 1.5 milyon euro artan Cenk'in ocak ayında satılması halinde Beşiktaş'ın ileri ucunda Gignac-Negredo rekabeti yaşanacak.

    Gignac kimdir?
    D. TARiHi: 5 ARALIK 1985
    D. YER i: FRANSA
    BOY : 1.85 / KiLO: 84
    POZiSYON : FORVET
    KULÜBÜ: TiGRES
    FORMA NUMARASI : 10
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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