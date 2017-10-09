"ALO BAŞKAN, BEN HAZIRIM!"
Başkan, Cenk’in ocak ayında ayrılma ihtimaline karşı Pierre Gignac’ın menajerlerine teklif yapıp beklemeye başladı. Çok geçmeden telefona sarılan golcü, kararını bildirdi
Yönetici Metin Albayrak ile birlikte menajerlerle sıkı bir pazarlığa giren Orman, Meksika ekibi Tigres'te forma giyen oyuncuya iletilmek üzere teklifini yapıp beklemeye başladı. Ve çok geçmeden beklenen cevap geldi...
'TİGRES'İ İKNA ETTİM'
Sezon başında da Beşiktaş'ın gündemini sıkça meşgul eden, hatta gelmek istemesine rağmen Tigres'in işi yokuşa sürmesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediği Gignac, kulübünü ikna ettiğini ve devre arasında Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğunu bildirdi. Menajerler de dün siyah-beyazlı yönetimi arayarak oyuncunun cevabını iletti.
Karşı tarafla yaptığı görüşme sırasında bu transferin ancak Cenk Tosun'un ayrılması durumunda mümkün olacağını söyleyen Beşiktaş'ın 1 numarası, böylece işi şimdiden sağlama aldı. Attığı gollerle piyasa değeri son 2 ayda 1.5 milyon euro artan Cenk'in ocak ayında satılması halinde Beşiktaş'ın ileri ucunda Gignac-Negredo rekabeti yaşanacak.
Gignac kimdir?
D. TARiHi: 5 ARALIK 1985
D. YER i: FRANSA
BOY : 1.85 / KiLO: 84
POZiSYON : FORVET
KULÜBÜ: TiGRES
FORMA NUMARASI : 10
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:34
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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