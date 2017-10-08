 TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    TALİSCA'DAN 'A MESAJ

    TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ

    Brezilyalı yıldız Talica,'ta mutlu olduğunu belirtip,bir kez daha bonservsinin alınmasını talep etti. ise "Merak etme ilgileniyorum" cevabını verdi.

    yönetimi, Milli Takım'ı desteklemek için Eskişehir'e uçak kaldırmıştı.Uçakta, yöneticilerin yanı sıra oyuncular da vardı.Eşkişehir'e gidiş yolcuğunda , futbolcularla tek tek ilgilenipi onlarla sohbet etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız ile konuşmasında birkaç kez tekrarladığı isteğini dile getirdi:

    "BENFİCA'YA DÖNMEK İSTEMİYORUM"
    "Başkanım, Beşiktaş'ta çok mutluyum.hayal ettiğim ortamı burda buldum.Benfica'ya dönmek istemiyorum.Sizden ricam bonservisimi almanızdır.Beni bırakmayın.Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz." şeklinde konuştuğu belirtildi. Talica'nın sözlerine sevinen Fikret Orman ise "Merak etme, ilgileniyorum.Sen sadece oyununa odaklan başka bişey düşünme.İnşallah, hem senin adına, hem de Beşiktaş adına her şey güzel olacak" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

    TALİSCA'YA KAVGA NASİHATI
    Fikret Orman'ın, Talica ile sohbetinde,Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin'le yaşadığı tartışma da gündeme geldi.Başkan Orman, "Caner'le de konuşacağım,sorun istemiyorum. Bu konuyu kapatın, biz bir aileyiz. Aile içinde olur ama uzatmamak gerekiyor" dedi. Talica da "Biz zaten sorunu çözdük, aramızda sıkıntı yok" yanıtını verdi.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:34
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