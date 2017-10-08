TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Brezilyalı yıldız Talica,Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirtip,bir kez daha bonservsinin alınmasını talep etti.Fikret Orman ise "Merak etme ilgileniyorum" cevabını verdi.
Beşiktaş yönetimi, Milli Takım'ı desteklemek için Eskişehir'e uçak kaldırmıştı.Uçakta, yöneticilerin yanı sıra oyuncular da vardı.Eşkişehir'e gidiş yolcuğunda Fikret Orman, futbolcularla tek tek ilgilenipi onlarla sohbet etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız ile konuşmasında birkaç kez tekrarladığı isteğini dile getirdi:
"BENFİCA'YA DÖNMEK İSTEMİYORUM"
"Başkanım, Beşiktaş'ta çok mutluyum.hayal ettiğim ortamı burda buldum.Benfica'ya dönmek istemiyorum.Sizden ricam bonservisimi almanızdır.Beni bırakmayın.Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz." şeklinde konuştuğu belirtildi. Talica'nın sözlerine sevinen Fikret Orman ise "Merak etme, ilgileniyorum.Sen sadece oyununa odaklan başka bişey düşünme.İnşallah, hem senin adına, hem de Beşiktaş adına her şey güzel olacak" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
TALİSCA'YA KAVGA NASİHATI
Fikret Orman'ın, Talica ile sohbetinde,Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin'le yaşadığı tartışma da gündeme geldi.Başkan Orman, "Caner'le de konuşacağım,sorun istemiyorum. Bu konuyu kapatın, biz bir aileyiz. Aile içinde olur ama uzatmamak gerekiyor" dedi. Talica da "Biz zaten sorunu çözdük, aramızda sıkıntı yok" yanıtını verdi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:34
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Toplam 6
Yorum
türk naşalla engellilerde şamriyonlukları kimseye bırakmıyoruz,iyi kaliteli engelliler yetiştiriyoruz!!!!!
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ARDA'DAN FLAŞ TALEP
Toplam 5
Yorum
Kurt Gelme gelme ya bedava olsan da gelme
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İŞİNE BAK OĞUZHAN
Toplam 1
Yorum
iceman Bu ve bunun gibi başkan denen bozuntular Tüerk futbolunu katlediyor, işine bak ne lan, işi şuan milli takım ne yazık ki bakmıyor fiko.
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