 Kartallar boş geçmiyor – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Kartallar boş geçmiyor

    Kartallar boş geçmiyor

    Beşiktaş, 7 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken her maç gol attı

    Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon 7 maçın tamamında rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, Antalya, Karabük ve Konya maçlarında da kalesini gole kapattı. 7 maçın 5'inde rakip ağları 2'şer kez havalandıran Beşiktaş, sadece Karabük ve F.Bahçe maçında 1 gol attı. Beşiktaş, ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta ağları 5 kez havalandırdı ve 1 gol yedi. Porto'yu 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, Leipzig'i ise 2-0'lık skorla geçti. Kartal, bu sezon toplam 9 resmi maçın hepsinde gol atma başarısı gösterirken 6'sında rakip ağlara 2'şer gol, 2 kez 1'er gol, 1 kez 3 gol attı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:59
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