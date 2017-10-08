Kartallar boş geçmiyor

Beşiktaş, 7 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken her maç gol attı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon 7 maçın tamamında rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, Antalya, Karabük ve Konya maçlarında da kalesini gole kapattı. 7 maçın 5'inde rakip ağları 2'şer kez havalandıran Beşiktaş, sadece Karabük ve F.Bahçe maçında 1 gol attı. Beşiktaş, ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta ağları 5 kez havalandırdı ve 1 gol yedi. Porto'yu 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, Leipzig'i ise 2-0'lık skorla geçti. Kartal, bu sezon toplam 9 resmi maçın hepsinde gol atma başarısı gösterirken 6'sında rakip ağlara 2'şer gol, 2 kez 1'er gol, 1 kez 3 gol attı.