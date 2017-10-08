Kartal'da sarı alarm
Beşiktaş’ta Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor 3 oyuncu G.Birliği maçında da sarı kart görürse Başakşehir karşılaşmasında cezalı olacak.
4 HAFTADA SINIRA GELDİ
Caner Erkin son haftalarda gergin görüntüsüyle dikkati çekti. Karabükspor karşılaşmasında ilk sarı kartını gören siyah- beyazlı oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ikinci kez sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, takımının Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.
TOSİC FAZLA GERGİN
Beşiktaş'ın bir başka tecrübeli oyuncusu Tosic ise bu sezon takımını ikinci kez yalnız bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Karabükspor maçında çift sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Tosic, Konya maçında spor görev alamadı. Antalya ve Kasımpaşa karşılaşmalarında hakemler tarafından sarı kartla cezalandırılan Tosic, F.Bahçe derbisinde de kart gördü.
231 DAKİKADA 3 KART
Bu sezon şu ana dek 2 kez ilk 11'de görev yapan ve 4 lig mücadelesinde oynayan Gary Medel, süre aldığı 231 dakikada 3 sarı kart gördü. Siyah- beyazlı formayı ilk kez 2. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Medel, son 3 haftada üst üste sarı kart görmekten kurtulamadı. Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Şilili oyuncu, son iki haftadaki F.Bahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında da aynı durumla karşı karşıya kaldı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 09:48
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Soldado isyan etti
Toplam 6
Yorum
Salim Dündar Yatanlarin para yedigi takim burasi yorulma guzel kardesim; sen de Serdar Kesimal, Krasic, Van Persie gibi yatarak buyut servetini!
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VOLKAN'DAN FORMA TALEBİ
Toplam 5
Yorum
Sami Hoştan Şu biyiklara bak ya sanki Osman Tamburaci, kaleciden baska herseye benziyor! Hoca uygun gorurse zaten oynatir ozel istekte bulunmak da ne?!
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ALT YAPI SORUNU YOK
Toplam 2
Yorum
Aksu slm benim demek istedigim alt yapi sorunu iyi ama futbol kültürü yok hedefsiz calisiyoruz yani bugün benim icin yeterli dusuncesinde olmak
Kartal'da sarı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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