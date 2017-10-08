İŞİNE BAK OĞUZHAN
Beşiktaş Başkanı Orman, İzlanda yenilgisiyle umutların suya düşmesi üzerine moralleri bozulan siyah- beyazlı oyunculardan Oğuzhan’ı “Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olarak, Türk Milletine Dünya Kupası’na gidememenin acısını unutturmalıyız” diye motive etti
HEPİMİZİN MORALİ BOZUK
Başkan Fikret Orman'ın da Oğuzhan'a, "Sadece sizlerin değil, hepimizin morali bozuk elbette. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Önümüzdeki Finlandiya maçını oynadıktan sonra, artık tek Milli Takım, Beşiktaş kalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak Türk milletine Dünya Kupası'na gidememenin acısını unutturmalıyız. Bu nedenle sadece işine konsantre olmanı, gelecek olan sert eleştirileri fazla dikkate almamanı istiyorum. İşine odaklan, gerisini düşünme" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.
Elemelerde 1 asist yapabildi
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli formayı 5 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapabilen siyah-beyazlı futbolcu; Beşiktaş formasıyla da bu sezon gol atamadı, sadece 1 asist üretebildi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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