 İNGİLİZLER BABEL'E DİKKAT ÇEKTİ – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    İNGİLİZLER BABEL'E DİKKAT ÇEKTİ

    İNGİLİZLER BABEL'E DİKKAT ÇEKTİ

    Beşiktaş'ın yıldızı , 6 yıl sonra tekrar Hollanda Milli Takımı'na çağrılarak İngilizler'in ünlü gazetesi Guardian'a manşet oldu.

    Babel hakkında çıkan ve "Boşa harcanmış yetenek" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Babel, Kasım 2011'den sonra ilk kez Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Belki de Babel'in tekrar kadroya geri çağrılması bir peri masalıdır. Ama artık çok daha olgun biri gibi görünüyor. Bu sezon 9 maçta 5 gol attı. RB Leipzig ve Porto maçlarında golleri var. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun zirvesine oturmasında üst düzey performansıyla etkili oldu."
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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