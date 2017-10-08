GOLLER YABANCILARDAN
Bu sezon Süper Lig’de rakip fileleri 12 kez havalandıran Beşiktaş’ın gollerinin 10’unu yabancılar attı. Babel 3 golle zirvede yer alırken, Talisca da 2 gol buldu
Siyah beyazlılar, rakip ağları 12 kez havalandırma başarısı gösterdi. 8 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken 7'si yabancı 1'i yerli oyuncu oldu. Beşiktaş'ın attığı 12 golün 10'unu yabancı oyuncular kaydetti. Yerli oyunculardan sadece Cenk Tosun gol attı. İlk 7 haftanın ardından siyah beyazlıların en golcü ismi 3 golle Ryan Babel oldu.
Babel'i, Talisca ile Cenk Tosun 2'şer golle takip etti. Diğer goller de Quaresma, Lens, Atiba, Pepe ve Tosic'ten geldi. Bu arada siyah-beyazlılarda en çok asist yapan oyuncu ise 3 asistle Caner oldu. Babel, Cenk, Negredo, Oğuzhan, Atiba ve Talisca'nın da 1'er asisti bulunuyor.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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