 GOLLER YABANCILARDAN – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    GOLLER YABANCILARDAN

    GOLLER YABANCILARDAN

    Bu sezon Süper Lig’de rakip fileleri 12 kez havalandıran Beşiktaş’ın gollerinin 10’unu yabancılar attı. Babel 3 golle zirvede yer alırken, Talisca da 2 gol buldu

    Son iki sezonun şampiyonu Kara Kartal'ı bu sezon yaban oyuncular sırtladı.

    Siyah beyazlılar, rakip ağları 12 kez havalandırma başarısı gösterdi. 8 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken 7'si yabancı 1'i yerli oyuncu oldu. Beşiktaş'ın attığı 12 golün 10'unu yabancı oyuncular kaydetti. Yerli oyunculardan sadece Cenk Tosun gol attı. İlk 7 haftanın ardından siyah beyazlıların en golcü ismi 3 golle Ryan Babel oldu.

    Babel'i, Talisca ile Cenk Tosun 2'şer golle takip etti. Diğer goller de Quaresma, Lens, Atiba, Pepe ve Tosic'ten geldi. Bu arada siyah-beyazlılarda en çok asist yapan oyuncu ise 3 asistle Caner oldu. Babel, Cenk, Negredo, Oğuzhan, Atiba ve Talisca'nın da 1'er asisti bulunuyor.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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