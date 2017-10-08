 Fikret Orman'dan destek! – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Fikret Orman'dan destek!

    Fikret Orman'dan destek!

    Beşiktaş Başkanı Orman, İzlanda yenilgisiyle umutların suya düşmesi üzerine moralleri bozulan siyah- beyazlı oyunculardan Oğuzhan’ı “Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olarak, Türk Milletine Dünya Kupası’na gidememenin acısını unutturmalıyız” diye motive etti.

    İzlanda ile Eskişehir'de oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybederek Dünya Kupası'na katılma şansını yitiren Ay-Yıldızlı ekibimizin Beşiktaşlı oyuncularına, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'dan destek geldi. Eskişehir'de oynanan maçı yerinde izleyen Beşiktaş kafilesi yaşanan acı sonun ardından Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'ı mesaj yağmuruna tuttu. Başkan Fikret Orman başta olmak üzere herkes iki oyuncuya da mesaj göndererek, bu tip kazaların her zaman olabileceğini söylediler.

    HEPİMİZİN MORALİ BOZUK
    Başkan Fikret Orman'ın da Oğuzhan'a, "Sadece sizlerin değil, hepimizin morali bozuk elbette. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Önümüzdeki Finlandiya maçını oynadıktan sonra, artık tek Milli Takım, Beşiktaş kalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak Türk milletine Dünya Kupası'na gidememenin acısını unutturmalıyız. Bu nedenle sadece işine konsantre olmanı, gelecek olan sert eleştirileri fazla dikkate almamanı istiyorum. İşine odaklan, gerisini düşünme" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

    ELEMELERDE 1 ASİST YAPABİLDİ
    Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu , Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli formayı 5 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapabilen siyah-beyazlı futbolcu; Beşiktaş formasıyla da bu sezon gol atamadı, sadece 1 asist üretebildi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:55
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