Fikret Orman'dan destek!
Beşiktaş Başkanı Orman, İzlanda yenilgisiyle umutların suya düşmesi üzerine moralleri bozulan siyah- beyazlı oyunculardan Oğuzhan’ı “Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olarak, Türk Milletine Dünya Kupası’na gidememenin acısını unutturmalıyız” diye motive etti.
HEPİMİZİN MORALİ BOZUK
Başkan Fikret Orman'ın da Oğuzhan'a, "Sadece sizlerin değil, hepimizin morali bozuk elbette. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Önümüzdeki Finlandiya maçını oynadıktan sonra, artık tek Milli Takım, Beşiktaş kalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak Türk milletine Dünya Kupası'na gidememenin acısını unutturmalıyız. Bu nedenle sadece işine konsantre olmanı, gelecek olan sert eleştirileri fazla dikkate almamanı istiyorum. İşine odaklan, gerisini düşünme" sözleriyle motive ettiği öğrenildi.
ELEMELERDE 1 ASİST YAPABİLDİ
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli formayı 5 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapabilen siyah-beyazlı futbolcu; Beşiktaş formasıyla da bu sezon gol atamadı, sadece 1 asist üretebildi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:55
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
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