 Dişi Kartallardan kötü start: 69-78 – Fotomaç – 08 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dişi Kartallardan kötü start: 69-78

    BEŞİKTAŞ Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yenilgiyle başladı. 1. hafta maçında Çukurova'ya konuk olan siyah-beyazlı takım, 78-69 mağlup oldu. Diğer sonuçlar: ASKİ-Hatay BB: 44-57, Bellona AGÜ-Bornova: 82-48. BUGÜN: 14.00 Canik Bld-İstanbul Üniversitesi, 17.00 BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dişi Kartallardan kötü start: 69-78 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.