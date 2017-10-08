Dişi Kartallardan kötü start: 69-78

BEŞİKTAŞ Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yenilgiyle başladı. 1. hafta maçında Çukurova'ya konuk olan siyah-beyazlı takım, 78-69 mağlup oldu. Diğer sonuçlar: ASKİ-Hatay BB: 44-57, Bellona AGÜ-Bornova: 82-48. BUGÜN: 14.00 Canik Bld-İstanbul Üniversitesi, 17.00 BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi.