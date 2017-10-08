Bu maçlar ölçü değil

Eskişehir'de ?oynanan milli maçta Oğuzhan Özyakup ile Cenk Tosun'u izlemeye gelen scoutlar şaşkına döndü.

Milli takımın forveti Cenk için Tottenham, Crystal Palace ve Newcastle'ın; Oğuzhan için de Valencia, Inter, Arsenal başta olmak üzere bir çok gözlemci statta yerlerini aldı. İkilinin oynadığı futbol beklentilerin altında kalırken, Arsenal'ın scout'ı Martin Keown'un söyledikleri ise dikkat çekti: "Türk Milli Takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş'ın kalitesinde değildi. Bu nedenle bizim takip ettiğimiz oyunculardan biri olan Oğuzhan da kendisini gösteremedi. Bu maçlar ölçü olamaz. Onu daha sonra tekrar izleyeceğiz."