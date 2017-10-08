 Bu maçlar ölçü değil – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Bu maçlar ölçü değil

    Bu maçlar ölçü değil

    Eskişehir'de ?oynanan milli maçta Oğuzhan Özyakup ile Cenk Tosun'u izlemeye gelen scoutlar şaşkına döndü.

    Milli takımın forveti Cenk için Tottenham, Crystal Palace ve Newcastle'ın; Oğuzhan için de Valencia, Inter, Arsenal başta olmak üzere bir çok gözlemci statta yerlerini aldı. İkilinin oynadığı futbol beklentilerin altında kalırken, Arsenal'ın scout'ı Martin Keown'un söyledikleri ise dikkat çekti: "Türk Milli Takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş'ın kalitesinde değildi. Bu nedenle bizim takip ettiğimiz oyunculardan biri olan Oğuzhan da kendisini gösteremedi. Bu maçlar ölçü olamaz. Onu daha sonra tekrar izleyeceğiz."
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:46
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