Boşa harcanmış yetenek: Babel!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, 6 yıl sonra tekrar Hollanda Milli Takımı'na çağrılarak İngilizler'in ünlü gazetesi Guardian'a manşet oldu.

Babel hakkında çıkan ve "Boşa harcanmış yetenek" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Babel, Kasım 2011'den sonra ilk kez Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Belki de Babel'in tekrar kadroya geri çağrılması bir peri masalıdır. Ama artık çok daha olgun biri gibi görünüyor. Bu sezon 9 maçta 5 gol attı. RB Leipzig ve Porto maçlarında golleri var. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun zirvesine oturmasında üst düzey performansıyla etkili oldu."