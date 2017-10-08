Boşa harcanmış yetenek: Babel!
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, 6 yıl sonra tekrar Hollanda Milli Takımı'na çağrılarak İngilizler'in ünlü gazetesi Guardian'a manşet oldu.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:14
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Toplam 6
Yorum
türk naşalla engellilerde şamriyonlukları kimseye bırakmıyoruz,iyi kaliteli engelliler yetiştiriyoruz!!!!!
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ARDA'DAN FLAŞ TALEP
Toplam 5
Yorum
Kurt Gelme gelme ya bedava olsan da gelme
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İŞİNE BAK OĞUZHAN
Toplam 1
Yorum
iceman Bu ve bunun gibi başkan denen bozuntular Tüerk futbolunu katlediyor, işine bak ne lan, işi şuan milli takım ne yazık ki bakmıyor fiko.
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