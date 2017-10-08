 BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON

    BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON

    BEŞİKTAŞ, Tolgay Arslan konusunda mutlu sona ulaştı.

    Sürekli forma giyemediği için ayrılmak istediği iddia edilen Tolgay'ın sözünü tuttuğu ve önüne konulan 5 senelik sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Yönetimin 2022'ye kadar uzattığı Tolgay'ın sözleşmesi ile ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Tolgay'ın yılda 2 milyon euro civarında bir rakam alacağı iddia edildi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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