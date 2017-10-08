BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON

BEŞİKTAŞ, Tolgay Arslan konusunda mutlu sona ulaştı.

Sürekli forma giyemediği için ayrılmak istediği iddia edilen Tolgay'ın sözünü tuttuğu ve önüne konulan 5 senelik sözleşmeye imza attığı öğrenildi. Yönetimin 2022'ye kadar uzattığı Tolgay'ın sözleşmesi ile ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Tolgay'ın yılda 2 milyon euro civarında bir rakam alacağı iddia edildi.