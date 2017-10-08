 BEŞİKTAŞ'TA DUDU OPERASYONU – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    BEŞİKTAŞ'TA DUDU OPERASYONU

    BEŞİKTAŞ'TA DUDU OPERASYONU

    Başkan Orman’ın Brezilya seyahatinin perde arkasından bomba bir transfer girişimi çıktı. Dudu, Palmeiras’tan resmen istendi

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bazı temaslarda bulunmak üzere Brezilya'ya bir seyahat düzenlemişti. Orman, İstanbul'a döndü. Hem de eli dolu olarak...

    Burada üç maç izleyen Orman, Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras ve Santos kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle birer görüşme yaptı. Bu görüşmelerde, bazı genç yıldız adaylarının bonservislerinin belli oranları için teklif sundu, olumlu dönüşler aldı.

    Hedef; bu yıldızların satışlarından gelecekte pay almak. Orman, bombayı ise sona sakladı, Dudu için Palmeiras'a teklif sundu. Girişimin yeni sezona ilişkin olduğu öğrenildi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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