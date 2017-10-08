BEŞİKTAŞ'TA DUDU OPERASYONU
Başkan Orman’ın Brezilya seyahatinin perde arkasından bomba bir transfer girişimi çıktı. Dudu, Palmeiras’tan resmen istendi
Burada üç maç izleyen Orman, Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras ve Santos kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle birer görüşme yaptı. Bu görüşmelerde, bazı genç yıldız adaylarının bonservislerinin belli oranları için teklif sundu, olumlu dönüşler aldı.
Hedef; bu yıldızların satışlarından gelecekte pay almak. Orman, bombayı ise sona sakladı, Dudu için Palmeiras'a teklif sundu. Girişimin yeni sezona ilişkin olduğu öğrenildi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
BEŞİKTAŞ'TA DUDU OPERASYONU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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