5’i bir yerde!
Siyah-beyazlılarda ilk 7 haftada 19 farklı oyuncu süre alırken Fabri, Pepe, Caner, Babel ve Talisca her maça 11’de başladı
KULÜBEDEN GELENLER
BU sezon forma şansı bulan 19 ismin 16'sı en az 2 maçta ilk 11'de oynama şansı yakalarken, 3 oyuncu ise ilk 11'de forma giyemedi. Bu isimler Gökhan Gönül, Mitrovic, ve Mustafa Pektemek oldu. Gönül, sakatlığı sebebiyle forma giyemezken Trabzon maçının ikinci yarısında oyuna girmişti. Pektemek de yine Trabzon maçının son dakikasında sahaya girerken en az süre alan isim olarak son sırada yer aldı. Bu arada yedek kulübesinden oyuna en çok dahil olan isim golcü oyuncu Negredo oldu. İspanyol oyuncu, 2 kez ilk 11'de başlarken 5 maça yedek kulübesinden dahil oldu. Negredo'yu 3 maçla Tolgay Arslan takip etti.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:13
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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