5’i bir yerde!

Siyah-beyazlılarda ilk 7 haftada 19 farklı oyuncu süre alırken Fabri, Pepe, Caner, Babel ve Talisca her maça 11’de başladı

Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken Beşiktaş, 14 puanla ikinci sırada bulunuyor. Siyah beyazlılarda ilk 7 haftada 19 farklı oyuncu süre aldı. Fabri, Pepe, Caner Erkin, Babel ve Talisca, 7 lig maçının hepsine ilk 11'de başlayan oyuncular oldu. Onları 6 maçla Tosic takip ederken Sırp oyuncu kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyememişti. Bu 5 isim dışında tüm lig maçlarında Tolgay Arslan ve Negredo da forma giyme şansı elde etti. Fabri, Pepe, ve Caner Erkin, ligdeki tüm maçların tamamında 90 dakika oynarken 630 dakika ile en fazla süre alan isimler oldu. Ryan Babel, 625 dakika ile bu 3 ismi takip etti.



KULÜBEDEN GELENLER

BU sezon forma şansı bulan 19 ismin 16'sı en az 2 maçta ilk 11'de oynama şansı yakalarken, 3 oyuncu ise ilk 11'de forma giyemedi. Bu isimler Gökhan Gönül, Mitrovic, ve Mustafa Pektemek oldu. Gönül, sakatlığı sebebiyle forma giyemezken Trabzon maçının ikinci yarısında oyuna girmişti. Pektemek de yine Trabzon maçının son dakikasında sahaya girerken en az süre alan isim olarak son sırada yer aldı. Bu arada yedek kulübesinden oyuna en çok dahil olan isim golcü oyuncu Negredo oldu. İspanyol oyuncu, 2 kez ilk 11'de başlarken 5 maça yedek kulübesinden dahil oldu. Negredo'yu 3 maçla Tolgay Arslan takip etti.