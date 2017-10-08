3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş’ta Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor 3 oyuncu G.Birliği maçında da sarı kart görürse Başakşehir karşılaşmasında cezalı olacak

Süper Lig'de son iki haftada 5 puan yitiren ve 8. haftada G.Birliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 3 önemli futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel, 7 haftalık periyotta üçer sarı karta ulaşarak sınıra geldi. Bu üç oyuncu, kart gördükleri takdirde cezaları nedeniyle 9. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecekler.



4 HAFTADA SINIRA GELDİ

Caner Erkin son haftalarda gergin görüntüsüyle dikkati çekti. Karabükspor karşılaşmasında ilk sarı kartını gören siyah- beyazlı oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ikinci kez sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, takımının Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.



TOSİC FAZLA GERGİN

Beşiktaş'ın bir başka tecrübeli oyuncusu Tosic ise bu sezon takımını ikinci kez yalnız bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Karabükspor maçında çift sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Tosic, Konya maçında spor görev alamadı. Antalya ve Kasımpaşa karşılaşmalarında hakemler tarafından sarı kartla cezalandırılan Tosic, F.Bahçe derbisinde de kart gördü.



231 DAKİKADA 3 KART

Bu sezon şu ana dek 2 kez ilk 11'de görev yapan ve 4 lig mücadelesinde oynayan Gary Medel, süre aldığı 231 dakikada 3 sarı kart gördü. Siyah- beyazlı formayı ilk kez 2. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Medel, son 3 haftada üst üste sarı kart görmekten kurtulamadı. Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Şilili oyuncu, son iki haftadaki F.Bahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında da aynı durumla karşı karşıya kaldı.