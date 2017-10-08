3 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş’ta Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor 3 oyuncu G.Birliği maçında da sarı kart görürse Başakşehir karşılaşmasında cezalı olacak
4 HAFTADA SINIRA GELDİ
Caner Erkin son haftalarda gergin görüntüsüyle dikkati çekti. Karabükspor karşılaşmasında ilk sarı kartını gören siyah- beyazlı oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ikinci kez sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, takımının Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.
TOSİC FAZLA GERGİN
Beşiktaş'ın bir başka tecrübeli oyuncusu Tosic ise bu sezon takımını ikinci kez yalnız bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Karabükspor maçında çift sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Tosic, Konya maçında spor görev alamadı. Antalya ve Kasımpaşa karşılaşmalarında hakemler tarafından sarı kartla cezalandırılan Tosic, F.Bahçe derbisinde de kart gördü.
231 DAKİKADA 3 KART
Bu sezon şu ana dek 2 kez ilk 11'de görev yapan ve 4 lig mücadelesinde oynayan Gary Medel, süre aldığı 231 dakikada 3 sarı kart gördü. Siyah- beyazlı formayı ilk kez 2. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Medel, son 3 haftada üst üste sarı kart görmekten kurtulamadı. Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Şilili oyuncu, son iki haftadaki F.Bahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında da aynı durumla karşı karşıya kaldı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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