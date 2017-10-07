VODAFONE PARK'A ŞEHİTLER ANITI

Geçtiğimiz sezon Bursaspor maçının ardından yaşanan terör saldırısı nedeniyle kaybettiğimiz vatandaş ve polislerimiz adına Vodafone Park'ın karşısına şehitler anıtı yapılıyor.

Stadımızın yanında terör saldırısının gerçekleştiği alanın karşısına Şehitler Anıtı dikiliyor. Anıtta yıldızın üstünde polis amblemi olacak.

Hain saldırıda kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve polislerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz… (Bjk.org)







