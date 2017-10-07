VODAFONE PARK'A ŞEHİTLER ANITI
Geçtiğimiz sezon Bursaspor maçının ardından yaşanan terör saldırısı nedeniyle kaybettiğimiz vatandaş ve polislerimiz adına Vodafone Park'ın karşısına şehitler anıtı yapılıyor.
Stadımızın yanında terör saldırısının gerçekleştiği alanın karşısına Şehitler Anıtı dikiliyor. Anıtta yıldızın üstünde polis amblemi olacak.
Hain saldırıda kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve polislerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz… (Bjk.org)
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:49
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
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Yorum
Kartal Futbolu cahilleri futbolu yönettigi süre dünyaya daha cok rezil oluruz
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metinn fb li adi basin oyunculari sirf gs bjk li diye maymuna cevridiniz fatih gitsin diye kampanya kim yapti hadi cikin simdi oynayiniz seref..iz
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
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Tuncay Arda yı kurtaracak tek kişi artık ACUN dur.TV8 in TV4 ünü arda ya verecek arda yı yeniden popüler hale getirecek
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