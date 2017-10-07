 Tüm primler ödendi – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tüm primler ödendi

    Tüm primler ödendi
    Kartal'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuların hak ettikleri başarı primlerini hesaplarına yatırdı. Deplasmanda Porto'yu 3-1 devirdikten sonra Vodafone Park'ta Red Bull Leipzig'i 2-0 ile dize getiren oyuncuların primleri ödendi. Futbolcular milli arada gelen bu ödemeye sevindi.

    İdmanda şut yağmuru
    Beşiktaş, milli takımlarda bulunan oyuncularından eksik olarak antrenmanlarını sürdürüyor. İstasyon koşuları, 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maçla sürdürülen dünkü idmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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