Tüm primler ödendi

Kartal'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuların hak ettikleri başarı primlerini hesaplarına yatırdı. Deplasmanda Porto'yu 3-1 devirdikten sonra Vodafone Park'ta Red Bull Leipzig'i 2-0 ile dize getiren oyuncuların primleri ödendi. Futbolcular milli arada gelen bu ödemeye sevindi.



İdmanda şut yağmuru

Beşiktaş, milli takımlarda bulunan oyuncularından eksik olarak antrenmanlarını sürdürüyor. İstasyon koşuları, 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maçla sürdürülen dünkü idmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.