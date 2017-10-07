 Ryan Babel’den ikinci teşekkür – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Ryan Babel’den ikinci teşekkür

    Ryan Babel’den ikinci teşekkür
    Hollanda Milli Takımı'na 6 yıl sonra seçilen Ryan Babel bir kez daha Beşiktaş'a teşekkür etti. Ülke basınına konuşan tecrübeli yıldız "Deportivo'dan Beşiktaş'a gelerek hayatımın en doğru kararlarından birini verdim. Geçen sezonun ikinci yarısını iyi geçirdim ve şampiyon olduk. Bu sezona da iyi bir başlangıç yaptık ve şimdi Milli Takım'dayım" dedi. Kritik durumdaki Hollanda bugün Belarus ile karşılaşacak.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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