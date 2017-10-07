Q7 HAVA KUVVETLERİ
Ronaldo, Quaresma Pepe gibi dünyanın sayılı yıldızları Andorra deplasmanına C-295 tipi askeri nakliye uçağıyla gitti. Keyifli anlar yaşandı
Ancak bu ülkedeki havaalanı pisti yetersiz olduğu için normal bir uçakla gidemedi. Portekizli teknik heyet ve futbolcular C-295 askeri nakliye uçağıyla Andorra'ya ulaştı. Kapasitesi 69 kişilik olan uçak futbolculara özel olarak 50 kişiye indirildi. Beşiktaşlı oyuncular Quaresma ve Pepe birlikte seyahat ederken uçakta keyifli anlar da yaşandı. Q7 uçuş sırasında sık sık arkadaşlarına takıldı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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