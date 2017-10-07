Q7 HAVA KUVVETLERİ

Portekiz bugünkü Andorra maçı için oldukça ilginç bir yolculuk gerçekleştirdi. Cristiano Ronaldo, Beşiktaşlı Pepe ve Quaresma gibi dünyanın sayılı yıldızları deplasmandaki mücadeleye C-295 tipi pervaneli askeri nakliye uçağıyla gitti. Barcelona'ya uçup oradan 3 saatlik kara yolcuğu yapmak istemeyen Portekiz kafilesi direkt Andorra'ya gitmeyi tercih etti.Ancak bu ülkedeki havaalanı pisti yetersiz olduğu için normal bir uçakla gidemedi. Portekizli teknik heyet ve futbolcular C-295 askeri nakliye uçağıyla Andorra'ya ulaştı. Kapasitesi 69 kişilik olan uçak futbolculara özel olarak 50 kişiye indirildi. Beşiktaşlı oyuncular Quaresma ve Pepe birlikte seyahat ederken uçakta keyifli anlar da yaşandı. Q7 uçuş sırasında sık sık arkadaşlarına takıldı.