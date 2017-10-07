 Ocak ayında Malezya’ya – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Ocak ayında Malezya’ya

    Ocak ayında Malezya’ya
    Sezon başı Çin'e giden Beşiktaş'ın devre arasındaki adresi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Endonezya ve Malezya'da kısa süreli bir turnuvaya katılacak. Uzakdoğu'daki Müslüman ülkelerdeki büyük potansiyeli gören başkan Fikret Orman, kulübü bu pazara iyice sokmaya çalışıyor. Fikret Orman, Premier kulüplerinin Uzakdoğu'dan ciddi manada gelir elde ettiğini belirterek, Müslüman ülkeden gidecek bir takımın da büyük ilgi göreceğinin hesabını yapıyor.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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