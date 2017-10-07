 MEDEL ŞOKE OLDU – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    MEDEL ŞOKE OLDU

    MEDEL ŞOKE OLDU
    Şili Milli Takımı'nın Ekvador ile oynadığı maç için ülkesine giden büyük şok yaşadı. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Luis Medel karşılaşma öncesi aşırı alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Siyah-beyazlı oyuncunun kardeşi stada da sokulmadı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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