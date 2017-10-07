 'KÜÇÜMSEMEK YOK' – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    'KÜÇÜMSEMEK YOK'

    'KÜÇÜMSEMEK YOK'

    Kartal’ın hocası, milli ara sonrası oynanacak Gençlerbirliği deplasmanı öncesi ciddiyet istedi Güneş “Sonuncu olmaları sizi yanıltmasın. Konsantre olun, puan kaybı istemiyorum” dedi

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, milli aranın ardından oynanacak Gençlerbirliği mücadelesi için futbolcularına uyarılarda bulundu. Deneyimli hoca, milli maçlar dönüşü ülkelerine giden oyuncularına da aynı ikazı tekrarlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, milli maç sonrasına, Monaco karşılaşması öncesine gelen Gençlerbirliği mücadelesinden çekiniyor. Oyuncularının konsantrasyon kaybı yaşamasından endişe duyan "Rakibimizin ligin son sırasında olması sizi gevşetmesin. Sakın G.Birliği'ni küçümsemeyin" uyarasında bulundu.

    'MONACO'YU ŞİMDİLİK UNUTUN'
    Devler Ligi'nde 2 maçta 6 puan toplayan siyah- beyazlılarda Şenol Güneş oyuncuların aklının Monaco karşılaşmasında olduğunu gördü. Başarılı çalıştırıcı "Eğer Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsak bunu Süper Lig'de şampiyon olmamıza borçluyuz. Monaco maçını şimdilik unutun. Öncelikle Gençlerbirliği mücadelesine konsantre olun. Bu maçları kazanamazsak en büyük arenayı özleriz" dedi. Futbolcuların bu sözlerin ardından antrenman tempoları da yükseldi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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