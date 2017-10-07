'KÜÇÜMSEMEK YOK'
Kartal’ın hocası, milli ara sonrası oynanacak Gençlerbirliği deplasmanı öncesi ciddiyet istedi Güneş “Sonuncu olmaları sizi yanıltmasın. Konsantre olun, puan kaybı istemiyorum” dedi
'MONACO'YU ŞİMDİLİK UNUTUN'
Devler Ligi'nde 2 maçta 6 puan toplayan siyah- beyazlılarda Şenol Güneş oyuncuların aklının Monaco karşılaşmasında olduğunu gördü. Başarılı çalıştırıcı "Eğer Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsak bunu Süper Lig'de şampiyon olmamıza borçluyuz. Monaco maçını şimdilik unutun. Öncelikle Gençlerbirliği mücadelesine konsantre olun. Bu maçları kazanamazsak en büyük arenayı özleriz" dedi. Futbolcuların bu sözlerin ardından antrenman tempoları da yükseldi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:48
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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