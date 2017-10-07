 Kaleci kazağı 175 TL – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kaleci kazağı 175 TL

    Kaleci kazağı 175 TL
    Siyah-beyazlı taraftarlar uzun süredir bu haberi bekliyordu. Kartal Yuvası'nda Fabri'nin giydiği ve çok beğenilen kaleci kazaklarının satışına başlandı. Taraftarın tepki gösterdiği konu ise fiyatları oldu. Kaleci kazakları 175 TL'den satışa çıktı. Bu rakam pahalı bulundu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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