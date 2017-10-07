Kaleci kazağı 175 TL

Siyah-beyazlı taraftarlar uzun süredir bu haberi bekliyordu. Kartal Yuvası'nda Fabri'nin giydiği ve çok beğenilen kaleci kazaklarının satışına başlandı. Taraftarın tepki gösterdiği konu ise fiyatları oldu. Kaleci kazakları 175 TL'den satışa çıktı. Bu rakam pahalı bulundu.