BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM!

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel, şu ana dek üçer sarı kart gördü.

Bu üç oyuncu, 7 haftalık periyotta üçer sarı karta ulaşarak sınıra geldi.



CANER ERKİN, 4 HAFTADA SINIRA GELDİ

Siyah-beyazlı ekipte, son haftalarda Caner Erkin gergin görüntüsüyle dikkati çekti.

Saha içinde hakemlere yönelik itirazlarının yanı sıra zaman zaman takım arkadaşlarıyla da tartışan Caner, son lig maçının 3'ünü sarı kart görerek tamamladı. Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, 5. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesini kart görmeden geçti. 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinde ikinci kez sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, takımının 7. haftada Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı.



TOSİC İKİNCİ KEZ CEZALI DURUMA DÜŞEBİLİR

Beşiktaş'ın bir başka tecrübeli oyuncusu Dusko Tosic ise bu sezon takımını ikinci kez yalnız bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kardemir Karabükspor maçında çift sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Tosic, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı.

Ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında hakemler tarafından sarı kartla cezalandırılan Tosic, Fenerbahçe derbisinde de kart gördü.



MEDEL, 231 DAKİKADA 3 SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi cezalı olma sıkıntısı yaşayan bir başka oyuncu Gary Medel oldu.

Bu sezon şu ana dek 2 kez ilk 11'de görev yapan ve 4 lig mücadelesinde oynayan Medel, süre aldığı 231 dakikada 3 sarı kart gördü. Siyah-beyazlı formayı ilk kez 2. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Medel, son 3 haftada üst üste sarı kart görmekten kurtulamadı. 5. haftada Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Şilili oyuncu, son iki haftadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında da aynı durumla karşı karşıya kaldı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OLMAYABİLİRLER

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Caner, Tosic ve Medel, görecekleri olası kartlarla cezalı duruma düşecekler.

Bu üç oyuncu, kart gördükleri takdirde cezaları nedeniyle 9. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecekler.