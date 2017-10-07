BEŞİKTAŞ'TA DUDU İDDİASI
Brezilya seferinden dönen Başkan Fikret Orman’ın, burada transfer için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yeni sezon planlamasına erken başlayan Siyah-Beyazlılar, Dudu konusunda ilk somut hamlesini yaptığı belirtildi.
"Önce biz anlaşalım''
Palmeiras'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerilirken, Brezilya kulübü rakamın artırılmasını istedi. Dudu ise Beşiktaş'a: "Önce biz anlaşalım, bonservis konusunda ben de elimden geleni yaparım"dediği öğrenildi.
4.5 senelik kontrat istiyor
Menaceri aracılığıyla Başkan Fikret Orman'a haber gönderen Dudu'nun, "Önce biz anlaşalım, ben de bonservis konusunda elimden geleni yaparım. Zaten ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi. Dudu Beşiktaş'tan 4.5 senelik kontrat talep ederken, yıllık ücret olarak da 3 milyon Euro istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Dudu'nun transferinin sezon sonunda yapılması planlanıyor.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:53
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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