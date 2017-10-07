 BEŞİKTAŞ'TA DUDU İDDİASI – Fotomaç – 07 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'TA DUDU İDDİASI

    BEŞİKTAŞ'TA DUDU İDDİASI

    Brezilya seferinden dönen Başkan Fikret Orman’ın, burada transfer için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yeni sezon planlamasına erken başlayan Siyah-Beyazlılar, Dudu konusunda ilk somut hamlesini yaptığı belirtildi.

    Yaklaşık 10 gün Brezilya'da kalan ve burada detaylı incelemelerde bulunan Başkanı Fikret Orman'ın, transfer girişimlerinde de bulunduğu öğrenildi. Yeni sezon planlamasına erken başlayan Siyah-Beyazlılar, Brezilya'da ilk temaslarını kurdu. Gündemdeki bir numaralı isim ise Dudu. Yaklaşık 1 senedir Kartal'ın radarında olan 25 yaşındaki Sambacı için kulübü Palmeiras'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'luk bir rakam önerildiği söyleniyor. Kartal, bu bedeli 4 taksitle ödemeyi teklif ederken, Brezilya kulübü ise bu bedelin yukarı çekilmesini istedi. Palmeiras ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Dudu, kariyerine Avrupa'da devam etmek isterken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için sıcak bakıyor.

    "Önce biz anlaşalım''
    Palmeiras'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerilirken, Brezilya kulübü rakamın artırılmasını istedi. Dudu ise Beşiktaş'a: "Önce biz anlaşalım, bonservis konusunda ben de elimden geleni yaparım"dediği öğrenildi.

    4.5 senelik kontrat istiyor
    Menaceri aracılığıyla Başkan Fikret Orman'a haber gönderen Dudu'nun, "Önce biz anlaşalım, ben de bonservis konusunda elimden geleni yaparım. Zaten ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi. Dudu Beşiktaş'tan 4.5 senelik kontrat talep ederken, yıllık ücret olarak da 3 milyon Euro istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Dudu'nun transferinin sezon sonunda yapılması planlanıyor.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BEŞİKTAŞ'TA DUDU İDDİASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.