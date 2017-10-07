 BEDAVAYA ALMAM – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    BEDAVAYA ALMAM

    BEDAVAYA ALMAM

    YILLARDIR düşük bedellerle takıma transferler yapan başkan Fikret Orman, bu özelliğini Chapocoense için kullanmama kararı aldı.

    Brezilya'da oyuncu izleyen Orman, Chape'den Fabricio Bruno ve Moises Ribeiro'yu beğendi. Menajerleri "Sözleşmeleri 31 Aralık'ta bitiyor, isterseniz 1 Ocak'ta size imza atarlar" dedi. Ancak başkan Orman, geçirdikleri trajik uçak kazasında takımları yok olan kulübünün iznini almadan transfer yapmayacaklarını belirtti.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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