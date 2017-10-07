BABEL, İNGİLİZ GAZETESİNİN MANŞETİNDE

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, 6 yıl sonra tekrar Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı.

Babel'in uzun bir aradan sonra tekrar milli göreve davet edilmesi de İngilizler'in ünlü gazetesi Guardian'da geniş bir şekilde ele alındı.

İşte gazeteci Jacob Steinberg'in "Ryan Babel'in Hollanda Milli Takımı'na geri dönüşü, yıllarca harcanmış bir yeteneğin ardından buruk bir sevinç yaratabilir" başlığıyla kaleme aldığı yazısı:

"28 Ağustos 2015'te, Hollanda Dünya Kupası finalini kaybetmesinden 5 yıl sonra, Ryan Babel kendisini bir twitter tartışmasının içerisinde buldu. Babel, Rafael Benitez'i, kendisini Liverpool'a getiren adamı hedef alırken, bir kadın taraftara twitter'dan verdiği cevap sonrası cinsiyetçilik tartışmalarının içine girdi.







Bu yaşananlar, 'nasıl kötü reklam yapılır'ın klasik bir örneğiydi ve Babel'i yalnızca bir aptal gibi göstermekle kalmadı, aynı zamanda da harcanmış bir yetenek olduğunu kolaylıkla akıllara getirdi. Kimsenin mütevazı bir Türk kulübünden BAE ekibi Al Ain'e transfer olan birisinin yarattığı sosyal medya tartışmasının kimsenin umurunda olmadığı anlaşılınca da sular kısa sürede duruldu, hikaye orada başladı ve bitti. Babel'in tanınırlığı artık geçmişte kalmıştı. Zirveye oynaması gereken zamanlarda Orta Doğu'da forma giymesi gözden iyice düşmesine fazlasıyla yardımcı olmuştu.



O iki yıl süren acınası dönemin ardından, milli takımdan eski hocası Marco van Basten'in geleceğin Thierry Henry'si olarak nitelendirdiği bu oyuncu doğru sebeplerle manşetlere çıkmaya başladı. Babel, başarılı geçirdiği 2017 senesinin sonlarına yaklaşılırken, Kasım 2011'den sonra ilk kez Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Al Ain'den sonra Deportivo La Coruna'ya transfer olması pek istediği sonuçları doğurmasa da, Ocak'tan itibaren formasını giydiği Beşiktaş'ta kendisini yeniden keşfetti. Türkiye şampiyonu ekiplte gösterdiği performans, Dick Advocaat'ın onu Hollanda'nın Dünya Kupası eleme grubundaki son iki maçın kadrosuna çağırmasına yeterli oldu.







Babel'in bu başarısı, her ne kadar kadroya çağrılması Quincy Promes'in sakatlığına bağlı da olsa, takdire değer. Son birkaç aydır artık çok daha olgun, oyununa konsantre biri gibi görünüyor. Bu sezon, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi grubunda zirveye taşıyan Porto ve RB Leipzig galibiyetleri de dahil olmak üzere 9 maçta 5 gol attı ve hala üst düzeyde olduğunu herkese kanıtladı.



Yani bir bakıma artık zamanı gelmişti. Babel, Aralık ayında 31 yaşına girecek ki bu, Babel'in milli sürgünden dönüşü konusunda, sadece kendisi değil, Hollanda futbolu açısından da buruk bir sevinç yaratıyor...



Şanssız tweet'i nedeniyle onu tamamen yargılamak bir parça haksızlık olabilir ama jenerasyonunun en iyi süperyıldızlarından olması beklenen Babel'in beklentilerin altında giden kariyeri, durağan geçen yılları… Babel, 2007 Avrupa U21 Şampiyonası'nda Hollanda'nın 4-1 kazandığı Sırbistan maçının adamı seçilmişti. Ajax gençlik sisteminin bir parçasıydı ve Liverpool'a 13 milyon euro'ya transfer olmuştu.







İngiltere'de vaatkar geçirdiği ilk sezonunun ardından Babel asla beklentileri karşılayamadı. Anfield'da sessiz geçen yıllarının ardından 2011'de Hoffenheim'a kiralandı. Zaman hala onun yanındaydı ama futbol beklemezdi. Hoffenheim, bir sonraki yıl onu Ajax'a gönderdi, ardından 1 yıl sonra Türkiye'ye, Kasımpaşa'ya transfer oldu.



11 Kasım 2011'e, Babel'in son Hollanda maçına gidecek olursak, İsviçre ile 0-0 biten bir hazırlık maçıydı. Kendi milli takımı zorlanırken o sahada parlıyordu. 2010 Dünya Kupası finalisti, 2014 yarı finalisti Hollanda'da kriz bitmemişti ki EURO2016'ya katılamadılar.







Zor zamanlardayız. Advocaat'ın takımı, 2 maç kala grupta 3'üncü sırada ve İsveç'in 3, Fransa'mnın 4 puan gerisinde. Belarus'a karşı kazanamazlarsa kaderleri belirlenmiş olacak. Hollanda, bir şekilde Dünya Kupası playofflarına katılma hakkı kazansalar bile orada da favori olamayacaklar.



Robin van Persie, Arjen Robben ve Wesley Sneijder gibi yıldızların hepsi 30 yaşında ve yerlerine yeni yıldızlar gelmedi. Sneijder, Nice'te geçirdiği kötü günlerin ardından kadro dışında kaldı.



Babel, ilk maçını 2005'te Romanya ile oynadıkları Dünya Kupası eleme maçında oynadı. 2-0'lık maçta sakatlanan Robben'in yerine 22. dakikada sahaya dahil oldu. Geleceği var gibi görünüyordu. Belki de Babel'in tekrar kadroya geri çağrılması bir peri masalıdır. Belarus ve İsveç'e karşı goller atar ve kefaretini ödemiş olur.



Fakat şimdilik, Babel'in Hollanda'nın kayıp jenerasyonunun bir parçası ve boşa harcanmış bir yetenek olarak hatırlanacak."



