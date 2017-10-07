 10 NUMARADAN FAZLASI – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    10 NUMARADAN FAZLASI

    10 NUMARADAN FAZLASI

    Beşiktaşlılar, Sosa gidince yıkılmıştı ancak geçen sezon şampiyonluğa damga vuran bu yıl da performansıyla göz kamaştırıyor. Yönetim bonservisini almak için düğmeye basmaya hazırlanıyor

    Siyah-beyazlıların Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca kısa sürede Jose Sosa'yı unutturmuştu. Geçtiğimiz sezon 13 gol, 2 asistlik performansıyla Beşiktaş'ın art arda kazandığı 2. şampiyonluğa damgasını vuran Brezilyalı yıldız bu yıla da muhteşem bir resitalle başladı. Ligde geride kalan 7 maçta fileleri 2 kez sarsan Talisca takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Ancak asıl gösterisini Şampiyonlar Ligi'nde sundu. Zorlu grupta siyah-beyazlılar 2'de 2 yaparken sahnenin spot ışıkları bir kez daha 'nın üzerindeydi. Beşiktaş'ın 3-1'lik Porto zaferinde fileleri sarsan 23 yaşındaki yıldız, Ricardo Quaresma ile yaptığı işbirliğini Red Bull Leipzig karşılaşmasında da sürdürdü ve altın kafasıyla golünü attı. Rivaldo'nun özel yeteneklerine sahip olan ve Avrupa'nın devlerinin de radarına takılan Anderson Talisca için başkan Fikret Orman farklı bir transfer politikası izliyor. Yüksek bonservis ödememesi, yıldız isimleri kiralık olarak kadroya katmasıyla tanınan Orman, Talisca için ayrıcalık yapacak. Kartal'ın başkanı "Talisca'ya verdiğimiz paranın karşılığı var. Bizde oynarsa katkı verir, talipleri olursa çok daha fazlasına satarız" diyerek bonservisini almaya çalışacak.

    BENFİCA İLE PAZARLIK
    Kartal, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için Benfica ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak. Portekiz ekibi 25 milyon euro'luk rakamları telafuz etse de Kartal 12-13 milyon euro'ya bu işi bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, genç yıldıza vereceği parayı da Devler Ligi'nden çıkarmayı hesaplıyor. Avrupa'nın 1 numaralı arenasında attığı gollerle Beşiktaş'ı zirveye taşıyan Anderson Talisca bu şekilde oynamayı sürdürürse kazandırdığı parayla kendi kendini siyah-beyazlılara transfer ettirecek. Çünkü Beşiktaş, Devler Ligi'nden gelecek parayla Benfica'ya yapacağı teklifi yükseltebilir.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:44
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