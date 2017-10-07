10 NUMARADAN FAZLASI
Beşiktaşlılar, Sosa gidince yıkılmıştı ancak geçen sezon şampiyonluğa damga vuran Talisca bu yıl da performansıyla göz kamaştırıyor. Yönetim bonservisini almak için düğmeye basmaya hazırlanıyor
BENFİCA İLE PAZARLIK
Kartal, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için Benfica ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak. Portekiz ekibi 25 milyon euro'luk rakamları telafuz etse de Kartal 12-13 milyon euro'ya bu işi bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, genç yıldıza vereceği parayı da Devler Ligi'nden çıkarmayı hesaplıyor. Avrupa'nın 1 numaralı arenasında attığı gollerle Beşiktaş'ı zirveye taşıyan Anderson Talisca bu şekilde oynamayı sürdürürse kazandırdığı parayla kendi kendini siyah-beyazlılara transfer ettirecek. Çünkü Beşiktaş, Devler Ligi'nden gelecek parayla Benfica'ya yapacağı teklifi yükseltebilir.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:44
-
Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
-
YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
-
YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
10 NUMARADAN FAZLASI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.