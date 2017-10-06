 YENİ SEZONDA BÜYÜK REKABET – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    YENİ SEZONDA BÜYÜK REKABET

    YENİ SEZONDA BÜYÜK REKABET
    Beşiktaşlı yönetici Cihat Kumuşoğlu, erkekler liginde geçen sezon final oynadıkları F.Bahçe'nin 2017-18'de de en büyük rakipleri olduğunu söyledi. Kumuşoğlu, yeni sezonu öncesi iyi bir kadro kurduklarını belirterek, "Fenerbahçe kadro olarak güçlü. İyi oyuncular aldılar, oturmuş kadroları var. Anadolu Efes, Türkiye'ye basketbolu sevdiren bir takım. Banvit, Galatasaray her zaman önemli rakipler. Güzel bir lig bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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