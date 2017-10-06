 UEFA’dan çifte standart – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    UEFA’dan çifte standart

    UEFA’dan çifte standart
    Beşiktaş, UEFA'nın çifte standartı ile karşı karşıya... Avrupa futbolunun patronu, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan karşılaşmada yaşanan 10 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle siyah-beyazlı kulüp hakkında soruşturma başlatmıştı. Aynı UEFA, geçen hafta Avrupa Ligi'nde oynanan Nice-Vitesse maçında yaşanan benzer bir duruma rağmen tepkisiz kaldı. Karşılaşmada yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 15 dakikalık bir ara verilmişti.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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