 Talisca’nın takımı Türkiye’ye geldi – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    ’nın takımı Türkiye’ye geldi

    Talisca’nın takımı Türkiye’ye geldi

    Beşiktaşlı 'nın sahibi olduğu Esporte Club Olimpia takımı İstanbul'a geldi.

    Bahia doğumlu olan ve Bahia Kulübü'nün altyapısından yetişen, 'nın Brezilya'da kurduğu Esporte Club Olimpia ekibi, Türkiye ziyaretinde Eyüpspor ve Ümraniyespor ile özel maçlar yapacak. Genç oyuncunun İstanbul'a gelen takımını otelde karşıladığı ve onlarla özel olarak ilgilendiği ifade edildi. Talisca'nın özellikle fakir çocuklara olanaklar sağladığı, bu nedenle kulübü satın aldığı da öğrenildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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