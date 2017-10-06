 Milliler için detaylı rapor – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Milliler için detaylı rapor

    Milliler için detaylı rapor
    MİLLİ takımlardaki oyuncularının durumlarını yakından takip eden Beşiktaş Teknik Direktörü , yardımcılarından bu oyuncular için detaylı rapor istedi. Güneş, kadro iskeletini büyük ölçüde oturttuğu ve eksiksiz çalışmalara başlandığında sistemini de tam anlamıyla yerleştireceği görüşünde... Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından tüm oyuncuların katılımıyla birlikte taktik çalışmalarına hız verecek.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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