 MEDEL'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    MEDEL'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

    MEDEL'İN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

    'ın Şilili oyuncusu 'in kardeşi Luis Medel Şili-Ekvator maçını izlemeye geldiği stadyumda gözaltına alındı.

    'ın sezon başında transfer ettiği 'in başına üzücü bir olay geldi.Şili ile Ekvator arasında oynanan maçta ağabeyi Medel'i izlemek için maça gelen Luis Medel, polisler tarafından gözaltına alındı.

    Sezon başında İtalyan devi Inter'den 'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan , ülkesi Şili'de talihsiz bir olay yaşadı. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvator ile kritik bir maça çıkan Şili Milli Takımı'nın değişmez ismi Medel, maçı kazandı ancak kardeşini kaybetti. Estadio Monumental'de oynanan ve Şili'nin 2-1 kazandığı maçta ağabeyi Gary Medel'i izlemeye gelen Luis Medel, polisler tarafından gözaltına alındı.

    Luis Medel maçı izlemek üzere geldiği stadın girişinde yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı. Alkollü araç kullandığı için hakkında açılan davaya katılmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılan Luis Medel, en yakın karakola götürüldü. Maçı izleyemeyen kardeşiyle ilgili gelişmelerle ilgili olarak Gary Medel de karşılaşmanın ardından bilgilendirildi.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:31
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