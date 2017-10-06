Kartal yuvası kanatlandı

Kartal Yuvası gelirleri de patlama yaptı. Fikret Orman'ın başkanlığa seçildiği 2012'de 11 milyon lira cirosu olan mağazalar geçen sezon 78 milyon lira ciroya ulaştı. Bu sezonki hedef ise 150 milyon ciro. Ürünler 1 ay geç satışa sunulmasına rağmen şimdiden 50 milyon lira ciroya ulaşıldı.





Hedef 500 bin forma satışı

BEŞİKTAŞ Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, "Her geçen gün büyüyoruz. Beş senede ciromuzu 11 milyondan 78 milyona, forma satışımızı da 50 binden 400 bine çıkardık. Hedefimiz bu sezon 500 bin forma satmak. Geçen yıl ilk 3.5 ayda 90 bin satmıştık. Bu sene 2.5 ayda 220 bin forma sattık. Bu 500 bin hedefimize ulaşma yolunda bizi umutlandırıyor" dedi.