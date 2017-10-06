Kartal yuvası kanatlandı
Hedef 500 bin forma satışı
BEŞİKTAŞ Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, "Her geçen gün büyüyoruz. Beş senede ciromuzu 11 milyondan 78 milyona, forma satışımızı da 50 binden 400 bine çıkardık. Hedefimiz bu sezon 500 bin forma satmak. Geçen yıl ilk 3.5 ayda 90 bin satmıştık. Bu sene 2.5 ayda 220 bin forma sattık. Bu 500 bin hedefimize ulaşma yolunda bizi umutlandırıyor" dedi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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