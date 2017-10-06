KARTAL YÜKSEK UÇUYOR

Siyah-beyazlı kulüp, bu yılın 9 ayında yüzde 12’lik getiri ile borsada en fazla kazandıran spor şirketi oldu. G.Saray yüzde 3.69 kazandırırken, F.Bahçe yüzde 8.46, Trabzonspor ise yüzde 7.04 kaybettirdi

HİSSELERİ bu yılın 9 ayında yüzde 12 yükseliş kaydeden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Borsa İstanbul'da spor endeksi, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 2,5 değer kazandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yılın 9 ayını yüzde 12'lik yükselişle tamamlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



BAŞARILAR HİSSELERİ ATEŞLEDİ

Analistler, Süper Lig'de geçen sezon şampiyon, bu sezon da zirve ortağı olan Beşiktaş'ın ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki performansının borsada yatırımcısının da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Beşiktaş'ı, Galatasaray Sportif ve Ticari Yatırımlar AŞ takip etti. Süper Lig lideri Cimbom, yılın 9 ayında yatırımcısına yüzde 3.69 kazandırdı.



F enerbahçe Futbol AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise bu yılın ocak-eylül döneminde yatırımcısına kaybettirdi. Fenerbahçe, yüzde 8.46'lık kayıpla yatırımcısını en çok üzen spor şirketi olurken, Trabzonspor'daki kayıp yüzde 7.04 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya erken veda etmesi ve Süper Lig'de de zirveden uzak kalmasının satış baskısını artırdığı ifade edildi.





En değerli şirket Beşiktaş A.Ş.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş, yılın 9 ayını 1 milyar 75 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı 1 milyar 35 milyon lira ile Fenerbahçe, 826 milyon lira ile Galatasaray ve 264 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.



Eylül'de hepsi düşüş yaşadı

DÖRT spor şirketi, geçen ay ise Borsa İstanbul'daki genel seyire paralel olarak yatırımcısına kaybettirdi. Galatasaray yüzde 5.56 ile en fazla gerileyen spor şirketi oldu. Beşiktaş yüzde 5.29 oranında gerilerken, Trabzonspor yüzde 5.04, Fenerbahçe ise yüzde 1.05 değer yitirdi.