KARTAL YÜKSEK UÇUYOR
Siyah-beyazlı kulüp, bu yılın 9 ayında yüzde 12’lik getiri ile borsada en fazla kazandıran spor şirketi oldu. G.Saray yüzde 3.69 kazandırırken, F.Bahçe yüzde 8.46, Trabzonspor ise yüzde 7.04 kaybettirdi
BAŞARILAR HİSSELERİ ATEŞLEDİ
Analistler, Süper Lig'de geçen sezon şampiyon, bu sezon da zirve ortağı olan Beşiktaş'ın ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki performansının borsada yatırımcısının da yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Beşiktaş'ı, Galatasaray Sportif ve Ticari Yatırımlar AŞ takip etti. Süper Lig lideri Cimbom, yılın 9 ayında yatırımcısına yüzde 3.69 kazandırdı.
Fenerbahçe Futbol AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise bu yılın ocak-eylül döneminde yatırımcısına kaybettirdi. Fenerbahçe, yüzde 8.46'lık kayıpla yatırımcısını en çok üzen spor şirketi olurken, Trabzonspor'daki kayıp yüzde 7.04 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya erken veda etmesi ve Süper Lig'de de zirveden uzak kalmasının satış baskısını artırdığı ifade edildi.
En değerli şirket Beşiktaş A.Ş.
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş, yılın 9 ayını 1 milyar 75 milyon TL piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı 1 milyar 35 milyon lira ile Fenerbahçe, 826 milyon lira ile Galatasaray ve 264 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.
Eylül'de hepsi düşüş yaşadı
DÖRT spor şirketi, geçen ay ise Borsa İstanbul'daki genel seyire paralel olarak yatırımcısına kaybettirdi. Galatasaray yüzde 5.56 ile en fazla gerileyen spor şirketi oldu. Beşiktaş yüzde 5.29 oranında gerilerken, Trabzonspor yüzde 5.04, Fenerbahçe ise yüzde 1.05 değer yitirdi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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