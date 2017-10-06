KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Başkan Orman, menajerlerin kafasını karıştırmaya çalıştığı Oğuzhan’a transfer görüşmesi yapmayı yasakladı
Beşiktaş'tan Oğuzhan için yetki belgesi isteyen İtalyan bir menajer, kulüpten habersiz genç oyuncu ile bir görüşme yaptı ve "Çin'de bile bu paralar emeklilere verilirken, sen bedava oynuyorsun. Bunu düzeltebilirim" dedi.
Oğuzhan ise bu durumu bizzat Başkan Fikret Orman'la paylaştı. Oğuzhan'ın bu sözleri üzerine Başkan, "Yola bizimle devam edeceksin" garantisini verirken; oyuncuların menajerlerle görüşmelerine yasakladı, hatta bu teklifi yapan İtalyan menajeri de FIFA'ya şikayet etme kararı aldı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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