 GERİ SAYIM BAŞLADI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    GERİ SAYIM BAŞLADI

    GERİ SAYIM BAŞLADI

    Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki Hırvat stoper ile her konuda anlaşırken, FIFA menajeri Uğur Avadan da “Pürüz çıkmaz. Domagoj , Ocak ayında Beşiktaş formasını giyer” dedi

    Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilecek ilk oyuncu belli oldu, Domagoj Vida.. Bu konuda Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan FIFA menajeri Uğur Avadan, " ile sürekli konuşuyoruz. Şunu net biçimde söyleyebilirim, Ocak ayındaki transfer döneminde pürüz olacağını zannetmiyorum. Vida, Beşiktaş formasını giyecektir" şeklinde konuştu.

    YAKINDAN İZLİYOR
    Avadan, Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi Aralık ayı sonunda bitecek Vida'nın, Beşiktaş'a transferi konusunda şu ifadeleri kullandı: "Vida, hem Türk futbolunu hem de Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Tabii ki Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısı sadece Vida'nın değil Avrupa'daki tüm futbolcuların iştahını kabartıyor. Yani şu takımda çok fazla kişi olmak istiyor, sadece takım olarak da bakmayalım. Muhteşem bir taraftar, yarattıkları ortam, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı herkesi cezbediyor."

    ÇOK HEYECANLI
    Vida'nın, Beşiktaş'a transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Avadan, "Ama bunların hepsi başarı ile alakalı. Şimdi takım iki de sıfır yapsa, ligde kötü gitse, tribünler boş olsa, onda da bu istek ve bu arzular olmayacak. Yani her şey başarıyla ve yapılan iyi işlerle beraber geliyor, o yüzden Beşiktaş yönetimini gerçekten çok takdir ediyorum. Takımları sahada savaşırken, kendileri de saha dışında yaşanabilecek en küçük bir sıkıntıya izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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