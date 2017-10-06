GERİ SAYIM BAŞLADI
Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki Hırvat stoper ile her konuda anlaşırken, FIFA menajeri Uğur Avadan da “Pürüz çıkmaz. Domagoj Vida, Ocak ayında Beşiktaş formasını giyer” dedi
YAKINDAN İZLİYOR
Avadan, Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi Aralık ayı sonunda bitecek Vida'nın, Beşiktaş'a transferi konusunda şu ifadeleri kullandı: "Vida, hem Türk futbolunu hem de Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Tabii ki Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısı sadece Vida'nın değil Avrupa'daki tüm futbolcuların iştahını kabartıyor. Yani şu takımda çok fazla kişi olmak istiyor, sadece takım olarak da bakmayalım. Muhteşem bir taraftar, yarattıkları ortam, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı herkesi cezbediyor."
ÇOK HEYECANLI
Vida'nın, Beşiktaş'a transferinden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Avadan, "Ama bunların hepsi başarı ile alakalı. Şimdi takım iki de sıfır yapsa, ligde kötü gitse, tribünler boş olsa, onda da bu istek ve bu arzular olmayacak. Yani her şey başarıyla ve yapılan iyi işlerle beraber geliyor, o yüzden Beşiktaş yönetimini gerçekten çok takdir ediyorum. Takımları sahada savaşırken, kendileri de saha dışında yaşanabilecek en küçük bir sıkıntıya izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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