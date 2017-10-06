Gerekli belgeler gönderildi

Beşiktaş yönetimi UEFA ile ilgili sıkıntı yaşamamak için varını yoğunu ortaya koyuyor.

UEFA'ya finansal fairplay kuralı ile ilgili her 3 ayda bir gönderilen raporun Ekim ayağı teslim edildi. Teslim edilen ilerleme raporuna; Temmuz- Ağustos ve Eylül ayı transfer taksitleri ile ilgili banka dekontları da eklendi. Yönetim son olarak Negredo ve Medel'den de aldığı "borcu yoktur" belgelerini de rapora koydu. Beşiktaş'ın 2 milyon euro civarında bir eksiği vardı. Yönetim oyunculara söz verince imzalar atıldı.