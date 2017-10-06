 Aboubakar özür diledi – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    özür diledi

    Aboubakar özür diledi

    Beşiktaş'ın deplasmanda Porto'yu 3-1 yenmesinin ardından geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Porto'nun golcüsü 'ın Beşiktaş soyunma odasını ziyaret edip neşeli görüntüler vermesi tartışma yaratmıştı.

    Porto taraftarının sert bir şekilde eleştirdiği , "Odaya girdiğimde herkes, tıpkı benim gibi dans ediyordu. Bana gülmeye başladılar. Porto'nun mağlubiyeti nedeniyle üzgündüm. Sadece bir kayıttı, böyle sonuçları olacağını asla tahmin edemezdim. Niyetim kimseyi kırmak değildi. Ama bir kez daha takım başkanından, arkadaşlarımdan, yönetimden ve taraftarlardan özür diliyorum" dedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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