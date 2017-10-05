 Teröre LANET – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Teröre LANET

    Teröre LANET
    kulübü, Hakkari'deki saldırıda şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Teröristlerce düzenlenen hain bombalı saldırıda, 4 askerimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik terörist saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Tüm terörist saldırıları lanetlerken, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bu günlerde, kahraman güvenlik güçlerimize olan güvenimizi ve inancımızı yineliyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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