TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Brezilya'daki fakir çocuklar için kurduğu kulüp, İstanbul'da hazırlık maçları yapacak
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın sahibi olduğu Esporte Club Olimpia takımı İstanbul'a geldi. Bahia doğumlu olan ve Bahia Kulübü'nün altyapısından yetişen Talisca'nın Brezilya'da kurduğu Esporte Club Olimpia ekibi, Türkiye ziyaretinde 2 hazırlık maçı oynayacak.
2016 yılında Brezilya'nın Bahia eyaletinde kurulan Club Olimpia, liglere verilen milli arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile özel maçlar yapacak.
Genç oyuncunun İstanbul'a gelen takımını otelde karşıladığı ve onlarla özel olarak ilgilendiği ifade edildi. Talisca'nın özellikle fakir çocuklara olanaklar sağladığı, bu nedenle kulübü satın aldığı da öğrenildi. Esporte Club Olimpia Kulübü'nden yapılan açıklamada da, "Türkiye ziyareti hem kültürel deneyimler, hem de farklı bir rekabetçi ortamda mücadele etmek açısından faydalı olacak" denildi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:55
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Lima'nın neden gelmediği belli oldu
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK İngiltere hariç, ne Avrupa'da ne de Brezilya'da Türkiye'de bu sene oynanan maçlar kadar zevklisini bulamazsın, Zamanla dünya anlayacak bunu
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 8
Yorum
onlar önemli degil sen kimsin valbueno büyük takımdamısın ki öne oynuyorsun çalım yapıyorsun biz küçük takımız savunma yapmalıyız geri ve yana oynamalıyız
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 24
Yorum
28YAŞINDA Daha 28 yaşındaki adamda doymuşsa futbola Ronaldo İbrahimovic Emekli olsunlar
TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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