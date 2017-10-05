 ŞL'DEN DEV DESTEK – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ŞL'DEN DEV DESTEK

    ŞL'DEN DEV DESTEK
    ŞAMPİYONLAR Ligi'ne katılım payı olarak 13 milyon euro alan siyah beyazlılar, Başakşehir'in gruplara kalamaması nedeniyle bu parayı ikiye katlamışlardı. Yayın gelirinden de ülkenin tek temsilcisi olması nedeniyle önemli bir pay elde eden , grupta aldığı 2 galibiyet nedeniyle 2 milyon 700 bin euro daha kazandı. Siyah-beyazlı kulüp gruptan çıkmayı başarması halinde alacağı puanlar nedeniyle kazanacağı parayla birlikte kasasına 5 milyon euro'yu aşkın bir parayı daha koymuş olacak. Beşiktaş yönetimi bu şekilde finansal açıdan da rahatlamış olacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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