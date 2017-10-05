 NEGREDO'YA TALİP VAR – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    NEGREDO'YA TALİP VAR

    NEGREDO'YA TALİP VAR
    Suskun forvet Negredo'ya talip çıktı. Japonya Ligi'nin lideri Kashima'nın, İspanyol golcü için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Chunichi Sports gazetesi, Kashima'nın seyirci konusunda sıkıntı çektiğini bunu da Avrupa'dan ünlü bir golcü alarak kapatmak istediğini yazdı. Podolski'yi transfer eden Vissel ile Kashima karşılaştırıldı. Vissel'in ligde 10'uncu sırada olmasına rağmen Alman oyuncunun tribünlere ekstra taraftar getirdiği iddia edildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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