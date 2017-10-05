"NEGREDO'YA SAHİP ÇIKALIM"
Eski yönetici Metin Keçeli, İspanyol forvet için, “Büyük futbolcu, bir gol atsa açılacak. Bu kadar sert eleştiri onu kaybettirir, sahip çıkmalıyız” dedi
'1 PUANA RAZI DEĞİLİZ'
"Beşiktaş 'ı izliyor ve beğeniyoruz. Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarını da, 'şanssızlık' olarak görüyorum. Bunlara üzülüyoruz. Trabzonspor maçında beceriksizlikler yaptık. Bunlar futbolun içerisinde olur. Bu sistemde 5 puanlık fark önemli değil. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Bunu Şampiyonlar Ligi maçlarında görüyoruz. Monaco deplasmanından gelebilecek 1 puana bile razı değiliz, galibiyet istiyoruz."
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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