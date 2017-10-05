 "NEGREDO'YA SAHİP ÇIKALIM" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "'YA SAHİP ÇIKALIM"

    "NEGREDO'YA SAHİP ÇIKALIM"

    Eski yönetici Metin Keçeli, İspanyol forvet için, “Büyük futbolcu, bir gol atsa açılacak. Bu kadar sert eleştiri onu kaybettirir, sahip çıkmalıyız” dedi

    BEŞİKTAŞ'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, son günlerin en çok eleştirilen oyuncularının başında gelen Negredo'ya sahip çıktı. İspanyol forvetin şu anda bekleneni veremediğini kabul eden Keçeli, "F.Bahçe maçında gol atsaydı, bir hava yakalayabilirdi. Çünkü golcüler gol atmak ister, Negredo da bunun boşluğunda. Bir gol atsa, açılacak. Aboubakar ya da Gomez olsa belki daha çok gol atabilirdik ama 'yu küçültmenin önemi yok, büyük bir futbolcu. Şenol Güneş de onun paslanmasına izin vermiyor, bu çok iyi. Ona sahip çıkmalıyız" yorumunu yaptı. SİYAH-beyazlı takımın, Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan, ancak bazı maçlarda şanssızlık yaşadıklarını ifade eden Keçeli, şöyle devam etti:

    '1 PUANA RAZI DEĞİLİZ'
    "Beşiktaş 'ı izliyor ve beğeniyoruz. Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarını da, 'şanssızlık' olarak görüyorum. Bunlara üzülüyoruz. Trabzonspor maçında beceriksizlikler yaptık. Bunlar futbolun içerisinde olur. Bu sistemde 5 puanlık fark önemli değil. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Bunu Şampiyonlar Ligi maçlarında görüyoruz. Monaco deplasmanından gelebilecek 1 puana bile razı değiliz, galibiyet istiyoruz."
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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